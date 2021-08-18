«Рядом с коляской упало стекло, осколки полетели в нас» 1 18.08.2021, 14:50

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Как минчане спасались в непогоду.

Вчера на столицу довольно резко налетел шквал, в который до последнего момента не могли поверить. Екатерина с маленькими детьми и ее мама оказались в центре событий, пишет «Онлайнер».

Говорит, ветер чуть не отобрал коляску. А когда побежали прятаться, сверху прилетело стекло и «взорвалось» под ногами. Дальше — детский плач, кровь, случайно встреченный врач, швы... Дети не пострадали, женщины, которых утыкало осколками, теперь лечат физические и душевные раны.

— Около полудня, когда мы выходили из дома, все было спокойно. Мы еще и очки солнцезащитные взяли... — рассказывает Екатерина.

Гуляли в таком составе: сама Екатерина, ее двухлетний сын, двухмесячная дочь в коляске и мама. А потом все стало разворачиваться как-то слишком быстро, без долгих прелюдий. Заметили впереди темное небо, заторопились домой. Ветра не было. Потом начался дождик, который очень быстро утратил всякий контроль над собой. Семейство уже мчалось к ближайшей высотке, чтобы укрыться.

— Буквально за секунду все изменилось. Начался дикий ливень, ничего не видно, мимо нас несет какие-то вещи. Думаю, хоть бы машины не начало переворачивать. Ветер чуть не унес коляску с дочкой! Вцепились вдвоем с мамой, сына я на руках держу.

По словам Екатерины, когда до многоэтажки на улице Семеняко оставалось метров пять, прямо под ноги упал кусок стекла.

— Мама потом говорила, что увидела только, как перед ней что-то пронеслось — и взрыв, осколки в разные стороны. Что это было — мы так и не поняли, даже размер не знаю. То ли листовое стекло откуда-то вывалилось и к нам его принесло, то ли светильник какой.

Мелкими, как дробь, осколками Екатерине порезало ноги — она потом насчитала около 30 рассечений. У мамы меньше попаданий, но они более серьезные — глубокие порезы плеча и ноги.

— Сын кричит, дочка тоже плачет в наглухо закрытой коляске, но крови не скажу чтобы слишком много было. Тогда-то мы ничего не понимали толком, а теперь с ужасом думаю: хорошо, что дети не пострадали, хорошо, что не на голову нам это свалилось...

Когда насквозь мокрые добрались до подъезда, стоявшая под козырьком женщина открыла им дверь. Екатерина позвонила в первую попавшуюся квартиру.

— Тут нам повезло, открыл мужчина, который работает травматологом. Он и оказывал первую помощь, пока не приехала скорая. Спасибо ему. Маму сразу забрали, а я ж с детьми, сама уже домой добралась. Там ранки свои обрабатывала — они в основном неглубокие, малюсенькие кусочки стекла в них.

Что-то все же пришлось зашивать — Екатерине один порез, маме — два более серьезных. Теперь обе в бинтах. И не знают: то ли радоваться, что все обошлось малой кровью, то ли переживать, что вообще произошло.

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