«No pasaran: мы восстали и не остановимся до нашей Победы» 2 18.08.2021, 16:43

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Сергей Тихановский

Фото: euroradio

С днем рождения, Сергей!

"До весны 2020 года я не знал себя", — пишет читатель телеграм-канала "Баста!".

"Я работал простым инженером в городе Бресте и даже не задумывался о том, что происходит в Беларуси.

Как то случайно в ленте YouTube я наткнулся на канал "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Там простые люди рассказывали свои очень сложные истории. И в этих историях простых людей слышалось желание перемен, желание Свободы. И я тоже "проснулся", я тоже восстал.

19 апреля 2020 года я вышел на свою первую акцию протеста. Тогда в Бресте протестовали против строительства завода аккумуляторных батарей, но этот протест уже перерос в политический. Именно в тот день впервые сотни людей в центре Бреста скандировали лозунг придуманный Сергеем: "No pasaran – стоп таракан!". Этот простой лозунг разлетелся по всей Беларуси! Началась белорусская Весна!

Потом были многокилометровые очереди, чтобы подписаться за Свободу, цепи Солидарности с арестованными лидерами и нескончаемые гудки машин. Потом были страшные дни 9-12 августа.

Но мы выстояли, мы восстали! Потом были месяцы свободы и надежды, месяцы борьбы. И мы не остановимся до нашей Победы!

С Днем рожденья, Сергей! No pasaran!"

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