Горбачев сделал заявление по случаю 30-летия августовского путча 16 18.08.2021, 15:17

5,810

Михаил Горбачев

Уроки тех дней актуальны и сегодня.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал демократическое развитие единственным правильным путем для России. "Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - подчеркнул он в заявлении по случаю 30-й годовщины августовского путча 1991 года.

По мнению бывшего президента, уроки тех дней актуальны и сегодня. "Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства", - пояснил он.

Августовский путч 1991 года в Москве

18 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 19 августа члены ГКЧП, выступавшие за сохранение СССР, отстранили Горбачева от власти, объявив, что он не может руководить страной по состоянию здоровья.

По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. Члены ГКЧП ввели в Москву войска. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение, сам комитет был распущен, а Горбачев вернулся в Москву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».