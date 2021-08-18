Маразм лукашистов: дети собирали макулатуру, чтобы купить подарок маме - а к ним пришла милиция 12 18.08.2021, 15:25

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Случай из Гомеля.

На днях в интернете появилась видеозапись, как дети роются в мусорных контейнерах, установленных во дворе дома. Милиция решила разобраться в ситуации, сообщает МВД.

Опубликованной записью заинтересовались сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, они решили проверить, в каких семьях воспитываются герои ролика.

Личность детей быстро установили. Ими оказались мальчики 7–10 лет, которые воспитываются в обычных семьях и «от голода не страдают», передает МВД.

Оказалось, что один из мальчишек захотел заработать денег на подарок маме ко дню рождения. Для этого мальчик попросил друзей помочь ему собрать картон, который ребята дружно искали в мусорных баках.

Собранную макулатуру дети попытались сдать в пункт заготовки вторсырья. Однако воплотить в реальность свою идею ребятам не удалась, так как без взрослых картон у них не приняли.

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