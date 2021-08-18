Украина вышла из важного соглашения с СНГ

Украина вышла из важного соглашения с СНГ3
- 18.08.2021, 15:30
- 5,914
Решение было принято во время заседания правительства страны.
Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения c СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.
Решение принято во время заседания правительства 18 августа, следует из заседания правительства, которое транслируется на YouTube.
Данное соглашение было подписано 13 ноября 1992 года в Москве.
Его основным предметом является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.
"Предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяются", - говорится в документе.
Ранее Кабинет министров Украины денонсировал соглашение о сотрудничестве в отрасли туризма.
Правительство не планирует становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ, говорится в решении от 23 июня.
Соглашение о сотрудничестве в области туризма было заключено 23 декабря 1993 года в Ашхабаде, Туркменистан.
Решение о денонсации приняли из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. РФ является стороной в упомянутых договорах.
Сотрудничество в области туризма с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, обеспечивается двусторонними нормативными актами.