Украина вышла из важного соглашения с СНГ 3 18.08.2021, 15:30

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Решение было принято во время заседания правительства страны.

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения c СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Решение принято во время заседания правительства 18 августа, следует из заседания правительства, которое транслируется на YouTube.

Данное соглашение было подписано 13 ноября 1992 года в Москве.

Его основным предметом является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

"Предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяются", - говорится в документе.

Ранее Кабинет министров Украины денонсировал соглашение о сотрудничестве в отрасли туризма.

Правительство не планирует становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ, говорится в решении от 23 июня.

Соглашение о сотрудничестве в области туризма было заключено 23 декабря 1993 года в Ашхабаде, Туркменистан.

Решение о денонсации приняли из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. РФ является стороной в упомянутых договорах.

Сотрудничество в области туризма с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, обеспечивается двусторонними нормативными актами.

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