Переболевшие белорусы рассказали, с какими последствиями коронавируса им пришлось столкнуться 1 18.08.2021, 15:37

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У многих изменилось обоняние.

Часто упоминается о том, что коронавирус лишает человека обоняния. Но бывает, что запахи не исчезают, а изменяются (паросмия). И порой качество жизни ухудшается настолько, что лучше бы запахи действительно исчезли, пишет «Медиа-Полесье».

— Как-то раз открыла холодильник, а там вонь. Тухлое мясо будто бы. Перебрала продукты. Нюхаю приготовленное мясо – воняет. Выбросила. Муж набросился. Спрашивает, почему я мясо выбросила, оно же только вчера вечером было приготовлено. Говорю, что уже испортилось и воняет. А он мне – ничего не воняет, обычное. Начала принюхиваться и поняла, что мне вся еда воняет. То тухлым, то гнилью, то ещё чем, — рассказывает пинчанка Надежда.

Женщине 46 лет. Полгода назад она обнаружила у себя высокую температуру и отсутствие обоняния. Болезнь перенесла на ногах. Когда запахи начали возвращаться, выяснилось, что они уже не такие, как прежде. Из-за искажений стало сложно готовить еду, есть.

— Всё время преследовал однотипный гнилой запах. Врачи сказали, что это отголоски ковида. Начала читать в Интернете, спрашивала у людей. Многие столкнулись с такой проблемой. У кого-то ушло через месяц, у кого-то через полгода. Я мучилась недели три. Потом стало лучше. Сейчас запахи прежние, но ощущаются не так ярко, как до болезни.

Аня заразилась «короной» на каникулах прошлым летом. Отлежалась неделю у родителей в Пинске и начала возвращаться к жизни столичной студентки. Мир встретил её запахами скисшего и залежавшегося.

— Я нюхала свою подушку и не понимала, почему она так воняет. Будто не стирали пять лет. Но стирка не помогла… Кислым пах кокосовый шампунь, духи, еда. Даже в запахе моей кожи как будто было что-то скисло и пролежало месяц. У меня какой-то сдвиг случился. Начала часто мыться, но это не помогло. Пришлось учиться с этим жить. Постепенно кислый запах ушёл. За год всё вернулось на круги своя. Но теперь я панически боюсь заболеть коронавирусом.

Для Михаила коронавирус стал испытанием. Он думал, что если заразится, то в свои 32 перенесёт болезнь легко и без последствий. С такой «короной» было крайне тяжело: две недели болел, ещё месяц восстанавливался.

— Я в первый день, когда почувствовал симптомы, начал читать о коронавирусе. И был готов к тому, что запахи изменятся. Но в жизни всё сложнее даже на бытовом уровне. Жена приготовила котлеты, а я есть не могу. Тошнит. В квартире запах котлет. Пришлось идти на улицу, потому что выворачивает. Хоть жена и знала, что у меня проблемы с запахами, но всё равно обиделась. Раньше я хвалил её готовку, а в тот момент мог разве что каши без запаха съесть или творог.

— Мне помогало сначала изолировать себя от запахов, а потом нюхать что-то привычное. Я брал апельсины. Нюхал и вспоминал, как они действительно пахнут. Мне кажется, что так я откалибровал свои нервные окончания и запахи вернулись. Но знаю, что далеко у всех это сработало. В чатах пишут, что к некоторым людям нормальные запахи за год не вернулись.

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