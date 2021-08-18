Топ-7 самых дешевых четырехкомнатных квартир, которые продаются в Минске 7 18.08.2021, 15:51

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Цена стартует от $56 тысяч.

Realt.by подобрал cамые дешевые четырехкомнатные квартиры на продажу в Минске. Их стоимость стартует от $ 56 900 и расположены они в разных районах столицы. Спойлер: есть и с хорошим ремонтом.

На ул. Васнецова (район м. Партизанская)

Четырехкомнатная квартира продается в доме по адресу улица Васнецова, 2 на девятом этаже. Дом девятиэтажный, панельный, построен в 1969 году. Капитальный ремонт проведен 11 лет назад.

Общая площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, жилая — 42, кухня — 7. Есть застекленный балкон. Высота потолков — 2,5 метра. Санузел раздельный.

Как пишут в объявлении, в шаговой доступности есть все, что нужно для комфортного проживания. Рядом с домом множество детских садов, школы, гимназия, университет, отделения банков, аптеки, магазины, большой универмаг «Беларусь». Также по близости парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, парк имени Ч. Айтматова, канал Слепянской водной системы.

От дома до станции метро «Партизанская» около пяти минут пешком. Остановки наземного общественного транспорта расположены в 100 метрах.

Цена: $ 64 000.

На ул. Ауэзова (район Чижовка)

В доме по адресу улица Ауэзова, 11 продается четырехкомнатная квартира площадью 59 м² (жилая — 42 м², кухня — 6 м²). Расположена она на четвертом этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1969 году. В 1994 году делался капитальный ремонт.

Высота потолков в квартире — 2,5 метра. Есть застекленный балкон, кладовка, а также закреплен подвал. Санузел разделен. Установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты. Полы ламинированные. По договоренности можно оставить мебель и бытовую технику.

Рядом с домом есть несколько детских садов и школ, продовольственные и непродовольственные магазины, объекты сервисного обслуживания, медицинские учреждения, банки, аптеки. В шаговой доступности остановки общественного транспорта. Удобный выезд на МКАД.

— В одной остановке от дома находится прекрасное место для отдыха — Чижовское водохранилище. В микрорайоне расположен Минский зоопарк, хоккейный комплекс Чижовка-Арена, две библиотеки, Чижовский рынок. До станции метро «Автозаводская» 15 минут транспортом, — указывают в объявлении.

Цена: $ 56 900.

На ул. Розы Люксембург (район м. Грушевка)

«Четырешка» выставлена на продажу в доме по адресу улица Розы Люксембург, 170. Квартира на первом этаже пятиэтажки. Дом построен в 1966 году. Во время капитального ремонта в 2010 году заменены все канализационные трубы, ремонтировались подъезды.

Общая площадь в квартиры — 63,5 квадратных метра, жилая — 48, кухня — 6. Состояние жилья удовлетворительное. Две жилые комнаты подготовлены под чистовую отделку. Санузел раздельный. Установлены деревянные окна. Кстати, в квартире можно сделать перепланировку и за счет первого этажа вывести в нежилой фонд.

Все окна с видом на благоустроенный сквер Полянка. В шаговой доступности магазины, больница, детские сады и школы, отделение банка. Возле дома остановки общественного транспорта. До станции метро «Грушевка» пешком около 15 минут.

Цена: $ 66 000 с торгом.

На ул. Ангарская (район м. Могилевская)

Квартира продается в пятиэтажке по адресу улица Ангарская, 28. Панельный дом построен в 1967 году. В 2012 был капитальный ремонт. Квартира расположена на пятом этаже и имеет общую площадь 58 квадратных метров (жилая — 41,5, кухня — 6).

В квартире есть застекленный балкон, кладовая и за жильем закреплен подвал. Установлены металлическая входная дверь, окна ПВХ, счетчики воды и газа. Полы деревянные.

Что касается инфраструктуры, в это районе множество школ и детских садов, магазины, большой торговый центр, почта, аптеки, отделения банков, сквер и лесопарк. Станция метро «Могилевская» в одной остановке, которая находится возле дома.

Цена: $ 57 500.

На пр-те Рокоссовского (район Серебрянка)

В доме по адресу проспект Рокоссовского, 135 продается четырехкомнатная квартира площадью 59 «квадратов» (жилая — 42, кухня — 6) на третьем этаже. Панельная пятиэтажка построена в 1971 году. Капитальный ремонт проводился в 2015 году.

Высота потолков в квартире — 2,5 метра. Санузел раздельный. Есть балкон, кладовая, а также подвал. Установлены стеклопакеты, счетчики воды. При покупке квартиры новым хозяевам остаются шкафы-купе и кухонный гарнитур.

Несмотря на удаленность от центра, дом имеет удобное расположение и транспортное сообщение. До метро «Партизанская» можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. Остановки возле дома. Также недалеко трамвайная линия.

Рядом продуктовые магазины, аптеки, кафе, школы, поликлиники, кинотеатр, отделения банков, парки, Чижовское водохранилище.

Цена: $ 59 900.

На ул. Сердича (район м. Пушкинская)

Четырехкомнатная квартира продается в пятиэтажке по адресу улица Сердича, 36. Она находится на четвертом этаже. Дом построен в 1969 году. При капремонте утеплялся фасад дома, в подъезде сделан ремонт.

Общая площадь квартиры составляет 58,5 м² (жилая — 42 м², кухня — 6 м²). Высота потолков — 2,5 метра. Санузел раздельный. Есть застекленный балкон. Установлены счетчики воды и газа. В квартире деревянные окна и полы.

— Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: детские сады, школы, магазины, объекты сервиса и досуга. Парк имени 60-тилетия Великого Октября — отличное место для прогулок и отдыха, — пишут в объявлении.

До станции метро «Пушкинская» одна остановка на общественном транспорте или 13 минут пешком.

Цена: $ 58 000.

На ул. Ландера (Курасовщина)

В доме по адресу улица Ландера, 34 продается четырехкомнатная квартира площадью 61 квадратный метр (жилая — 42, кухня — 6). Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1968 году. Капитальный ремонт сделан 10 лет назад.

Квартира находится на пятом этаже. Высота потолков — 2,5 метра. Есть балкон, вместительная гардеробная, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды и газа. Санузел разделен.

В шаговой доступности расположены детские учебные заведения, магазины, рынок, городская больница, спортивный комплекс, парк. Рядом удобный выезд на МКАД, остановки общественного транспорта, на котором можно добраться до метро «Малиновка» за 15−20 минут.

Цена: $ 60 900 с торгом.

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