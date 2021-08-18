Ученые: К Земле на большой скорости приближается километровый астероид 8 18.08.2021, 15:59

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Эксперты отмечают, что он на 99% больше остальных космических объектов.

К нашей планете на огромной скорости приближается астероид невероятного размера. Космическое тело, получившее название 2016 AJ193, достигает в диаметре примерно 1,4 километра. Объект считается достаточно опасным и в случае столкновения может спровоцировать ужасную катастрофу. Об этом сообщает НАСА (перевод - planetanovosti.com).

На расстоянии 3,4 миллиона километров гигантский астероид пролетит мимо Земли уже через несколько дней – 21 августа. Эксперты отмечают, что он имеет размеры, которые больше, чем в остальных 99% космических объектов. Следующее сближение с нашей планетой произойдет только в августе 2080 года. Тогда расстояние составит в два раза больше, чем сейчас – примерно 7 млн километров.

Астероид 2016 AJ193 впервые был зафиксирован специалистами еще 11 лет назад. Космическое тело относится к группе Аполлона. Для того, чтобы сделать один полет вокруг Солнца, ему требуется практически 6 лет или же 2155 дней.

Почему же этот объект относится к категории потенциально опасных? Эксперты называют опасными те космические тела, диаметр которых превышает отметку в 140 метров. При этом расстояние, на котором они пролетают рядом с нашей планетой должно быть меньше 7,5 миллионов километров.

За потенциально опасными астероидами ведется пристальное наблюдение, ведь в любое момент под влиянием разных факторов траектория полета может измениться.

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