Папа Римский призвал миллиарды людей вакцинироваться от COVID-19 3 18.08.2021, 16:12

По словам Папы, вакцинация – это простой способ продвижения общего блага и заботы друг о друге.

Вакцинированный от коронавируса еще в марте и заявивший, что "это было также этическое обязательство", Папа Римский Франциск призвал людей последовать его примеру. Обращение главы католического мира выложил на испанском языке YouTube-канал некоммерческой американской группы Ad Council и коалиции общественного здравоохранения COVID Collaborative из США, пишет liga.net.

"Благодаря Божьей благодати и труду многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать сообща", – подчеркнул Франциск.

По словам Папы, вакцинация – это "простой, но основательный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых".

"Я молюсь, чтобы каждый внес свой маленький вклад, сделал собственный маленький жест любви", – сказал он в видеообращении.

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