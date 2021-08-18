Матеуш Моравецкий: Польша отправила в Афганистан еще один самолет 18.08.2021, 16:32

Матеуш Моравецкий

Первым польским самолетом, отправленным в Кабул, было эвакуировано около 50 человек.

Польша отправила в Афганистан еще один самолет. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом он подчеркнул, что польские власти эвакуируют не только поляков, но и граждан союзных стран, передает polskieradio.pl.

Замминистра иностранных дел Марцин Пшидач сообщил, что первым польским самолетом, отправленным в Кабул, было эвакуировано в Узбекистан около 50 человек. На его борту находятся афганцы, сотрудничавшие с польским государством, и один польский гражданин. На борт также были взяты дети и младенцы. Из Узбекистана польский самолет направится в Польшу.

По словам замминистра иностранных дел, в Афганистан уже вылетел второй самолет. Марцин Пшидач подчеркнул, что поляки и все, кто сотрудничал с Польшей в Афганистане, и поддерживает связь с польским консульством, получат соответствующую помощь, если будет позволять ситуация в Кабуле.

«Мы будем продолжать мероприятия по эвакуации так долго, насколько это будет физически возможно, либо до момента, когда все те, кто фактически сотрудничал с Польшей, получат необходимую помощь. В то же время нужно понимать, что ситуация с безопасностью в Афганистане постоянно меняется, и эта ситуация меняется не в лучшую сторону», - сказал замглавы МИД.

Третий самолет вылетит в Афганистан уже в ближайшее время. На его борт так же будут взяты афганские беженцы, которые сотрудничали с Польшей или союзными войсками. В Кабуле в настоящее время остается одна польская журналистка. Вчера в Чехию прибыли двое польских граждан.

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