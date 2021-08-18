Белорусская команда не поедет на чемпионат мира по летнему биатлону в Чехию

Белорусская команда не поедет на чемпионат мира по летнему биатлону в Чехию2
- 18.08.2021, 16:42
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Причины такого решения не сообщаются.
Белорусская команда не будет участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону. «Мы не подавали заявку на участие», — сообщает Sputnik со ссылкой на в пресс-службу Белорусской федерации биатлона. Причины такого решения не сообщаются.
ЧМ по летнему биатлону пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.
Напомним, в 2019 году в «Раубичах» проходил чемпионат мира по летнему биатлону.