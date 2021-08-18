Картофельный шок: Способность россиян покупать еду рухнула 4 18.08.2021, 16:55

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В пересчете на килограммы картошки покупательная способность зарплат упала на 26%.

В то время как Росстат отчитывается о возобновлении роста реальных располагаемых доходов россиян, а их спад относительного 2019 года оценивает всего в 0,9%, в пересчете на базовые продукты питания покупательная способность российских потребителей рушится с двузначной скоростью, пишет finanz.ru.

В первой половине 2021 года на среднюю российскую зарплату можно было приобрести 1232 кг картофеля, что на 447 кг меньше, чем годом ранее. Таким образом, если измерять покупательную способность зарплат в картошке, то за период коронавирусного кризиса она сократилась на 26,6% - рассчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В январе - мае розничные цены на картошку выросли в годовом выражении на 49,2% (с 25,4 руб. до 37,9 руб. за килограмм). В то же время среднемесячные номинальные зарплаты на предприятиях увеличились на 8,8% (до 46,7 тыс. руб. после вычета подоходного налога), а в реальном выражении, с учетом инфляции, только на 3%.

«Картофель стал одним из самых подорожавших продуктов питания в 2021 году, что связано с плохим урожаем прошлого года и вытекающей из этого необходимостью импортных поставок», - отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

В некоторых регионах обвал покупательной способности, пересчитанной в килограммы картофеля, стал двукратным: 53,9% в Калининградской области, 44,8% в республике Алтай, 44% в Костромской области, 43,4% в Чувашии. Следом идут Алтайский край (-40,5%), Омская область (-38,7%), Хакасия (-38,3%), Красноярский край (-37,9%), Карелия (-37,4%) и Самарская область (-37,1%).

Россияне в среднем съедают за год около 56,5 кг картофеля, на человека, и хотя постепенно потребление картошки в России снижается, этот продукт остается одним из основных для российских семей, указывает Трубникова: «Причем количество картофеля в рационе человека особо не зависит от уровня доходов - и богатые, и бедные потребляют примерно равное количество картошки».

По данным Росстата на конец второго квартала, в среднем российские граждане жили на сумму 37866 рублей в месяц, хотя у большинства доходы заметно ниже.

Лишь 3,7% населения получали больше 100 тысяч рублей, только 8,1% зарабатывают больше 75 тысяч.

При этом половина - 50,5% - жили на сумму до 27 тысяч рублей ежемесячно. Каждый третий (32,3%) получал меньше 19 тысяч рублей, то есть жил на 633 рубля, или 8,5 доллара в день.

Практически каждый пятый (19,2%) имел доход ниже 14 тысяч рублей в месяц, что соответствует сумме 467 рублей, или 6,3 доллара в день.

«Сегодня население России умеренно бедное, но без всяких надежд выбраться из этого состояния. Несмотря на всю риторику о повышении уровня жизни, власть будет делать так, чтобы население оставалось на таком невысоком уровне жизни», - считает Лев Гудков, социолог «Левада-центра», признанного в России иноагентом.

Бедность «выгодна режиму», говорит он, потому что с ростом благосостояния растут требования и претензии к власти.

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