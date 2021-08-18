Беглый президент Афганистана украл из казны $169 миллионов 4 18.08.2021, 16:57

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Ашраф Гани

Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани во время своего бегства из страны украл из казны 169 миллионов долларов. Об этом в среду, 18 августа, на пресс-конференции в Душанбе заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, сообщает korrespondent.net.

Посол назвал побег президента Гани «предательством государства и нации» и заявил, что тот «украл 169 миллионов долларов из государственной казны».

При этом он заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана.

«В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», - заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Агбар также заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.

В то же время РИА Новости сообщает, что директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев, ответил на запрос журналистов, сообщив, что подобного обращения об аресте Гани к ним не поступало.

Назриев сказал, что сначала власти Афганистана должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего его будут рассматривать на местах.

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