Польша направляет военных на границу с Беларусью 2 18.08.2021, 16:58

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За последние сутки польские пограничники выявили 138 нелегальных мигрантов из Беларуси.

Польша подтягивает армию на белорусскую границу. Туда направлены дополнительные офицеры пограничной службы и тысяча солдат, сообщает «Еврорадио».

Несложно догадаться, что эти перемещения связаны с мигрантским кризисом со стороны Беларуси. С начала 2021 года польские пограничники остановили более 2100 мигрантов. Причем только с начала августа нелегально перешло границу 1935 человек.

За последние сутки польские пограничники выявили 138 нелегальных мигрантов из Беларуси. 8 из них задержали, 130 вернули на территорию Беларуси.

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