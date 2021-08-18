Топ-5 лучших фильмов, которые выходят в августе 18.08.2021, 17:10

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Один из них - «Главный герой».

Intex-press.by отобрал для вас несколько лучших новинок последнего месяца лета, которые точно не оставят вас равнодушными.

ТОП-5 лучших фильмов, что выходят в августе и которые обязательно нужно посмотреть:

«Аннет»

Жанр: драма, музыкальный фильм

Режиссер: Лео Каракс

Дата выхода: 12 августа

В центре внимания — стендап-комик Генри и певица Энн. Это самая красивая и счастливая пара знаменитостей в Голливуде. Жизнь влюбленных меняется с ног на голову, когда у пары рождается дочка Аннетт.

«Главный герой»

Жанр: боевик, комедия

Режиссер: Шон Леви

Дата выхода: 12 августа

У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир – часть компьютерной игры, а он сам – всего лишь второстепенный персонаж.

«Босс-молокосос 2»

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

Режиссер: Том МакГрат

Дата выхода: 19 августа

Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Жанр: боевик, фантастика, комедия

Режиссер: Джеймс Ганн

Дата выхода: 5 августа

Белль Рив – особая тюрьма, в которой содержатся преступники, обладающие уникальными способностями. Это место является настоящим адом, поэтому многие мечтают покинуть его. Но также эта колония является чем-то вроде базы рекрутов для суперзасекреченного проекта «Отряд самоубийц». Группе преступников предстоит выполнить очередную миссию. Их задача: стереть с лица земли тайную лабораторию «Йотунхейм», в которой проводят эксперименты над политическими заключенными. Вот только Мыслитель, стоящий во главе этого проекта, не собирается так просто лишаться своего детища…

«Охотник за разумом»

Жанр: биография, драма, криминал

Режиссер: Эмбер Сили

Дата выхода: 19 августа

Психологическая схватка между аналитиком ФБР Биллом Хагмайером и хитроумным серийным убийцей Тедом Банди, в которой Билл, выясняя мотивы убийств, проникает в подсознание маньяка. Не подозревая об этом, Билл становится основной фигурой в его коварной игре.

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