У американских официальных лиц в Германии обнаружен «гаванский синдром» 18.08.2021, 17:20

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B ЦРУ создана рабочая группа для расследования причин «гаванского синдрома».

Власти Германии в курсе сообщений о том, что находящиеся в стране американские официальные лица обратились за медицинской помощью после появления симптомов загадочного недуга, известного как «гаванский синдром», сообщил «Голосу Америки» в среду МИД Германии.

Отвечая на вопрос об этих сообщениях в ходе регулярного пресс-брифинга, представитель ведомства сказал, что не располагает дополнительной информацией.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что симптомы выявлены как минимум у двоих американских чиновников, которые находятся в Германии. Издание ссылается на сообщения анонимных американских дипломатических источников.

Это первый известный случай обнаружения «гаванского синдрома» в одной из стран НАТО.

Как пишет газета, в последние месяцы у работающих в Германии американских официальных лиц стали проявляться такие симптомы, как тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость и бессонница. Некоторые пострадавшие из-за этого не смогли работать.

Американские дипломаты, беседовавшие с Wall Street Journal, заявили, что подобные инциденты были зарегистрированы и среди американских чиновников, размещенных в других европейских странах, но отказались сообщить какие-либо подробности.

Как сообщается, среди пострадавших были сотрудники разведки и дипломаты, которые занимаются вопросами, связанными с Россией, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство

Подобные симптомы впервые были выявлены в 2016 году у американских дипломатов на Кубе, а впоследствии сообщалось об аналогичных инцидентах в Китае, России и в Австрии. Были зарегистрированы неподтвержденные случаи в Польше, Грузии, на Тайване и даже в Вашингтоне. Некоторые американские официальные лица высказывали подозрения, что симптомы могли быть вызваны атаками с использованием радиочастотной энергии, такой как микроволновое излучение.

В прошлом месяце знакомые с ситуацией нынешние и бывшие официальные лица сообщили газете, что в ЦРУ создана рабочая группа для расследования причин «гаванского синдрома», которую возглавил сотрудник, участвовавший в розыске Усамы бен Ладена.

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