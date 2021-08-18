Серьезная авария на проспекте Победителей в Минске 18.08.2021, 17:26

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Две машины вылетели за пределы дороги, одна перевернулась.

Серьезная авария произошла на столичном проспекте Победителей днем 18 августа, сообщили zerkalo.io читатели.

По словам очевидцев, около дома № 20 столкнулись два авто. От удара оба они вылетели за пределы проезжей части, где одно из них перевернулось на бок.

В ГАИ Минска рассказали, что сейчас на месте происшествия работают инспекторы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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