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Серьезная авария на проспекте Победителей в Минске

  • 18.08.2021, 17:26
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Серьезная авария на проспекте Победителей в Минске

Две машины вылетели за пределы дороги, одна перевернулась.

Серьезная авария произошла на столичном проспекте Победителей днем 18 августа, сообщили zerkalo.io читатели.

По словам очевидцев, около дома № 20 столкнулись два авто. От удара оба они вылетели за пределы проезжей части, где одно из них перевернулось на бок.

В ГАИ Минска рассказали, что сейчас на месте происшествия работают инспекторы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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