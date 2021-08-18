Виктор Бабарико — дочери: Ни о чем не жалею 18.08.2021, 17:35

Виктор Бабарико

Архивное фото

Жить «по-старому» было невозможно уже в начале прошлого года, а теперь — тем более.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах 2020-го года, экс-банкир Виктор Бабарико написал письмо своей дочери Марии. Он уверен: жить по-старому было невозможно уже в начале прошлого года.

— Я по всем вам очень скучаю. Но ни о чем не жалею, — пишет Виктор Бабарико из колонии своей дочери Марии. — Нужно точно знать, что жить по-старому было невозможно уже в начале прошлого года. Теперь — тем более!

Когда вспоминаешь тех, кто был и остался рядом, возникает чувство невероятного подъема и уверенности. Ведь даже те люди, которых я знаю, стоят необычайно много. А скольких мне не довелось увидеть и познакомиться?

Все же нельзя забывать, что страна — это не институт власти, а люди. Значит мне повезло жить в стране, в которой живут Илья, Макс, Маша и остальные знакомые и неизвестные.

Всем передавай благодарности за то, что мы — вместе! Крепко всех обнимаю!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».