Ученые вырастили миниатюрный мозг с реагирующими на свет глазами 4 18.08.2021, 18:01

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В будущем такие мини-глаза можно будет использовать для научных целей.

Немецким ученым удалось вырастить в лаборатории органоид мозга с реагирующими на свет зачатками глаз.

Результаты работы описаны в научном журнале Cell Stem Сell, пишет N+1.

Органоиды - это миниатюрные модели органов, выращиваемые учеными in vitro, то есть вне живого организма. Церебральные органоиды выращивают из плюрипотентных стволовых клеток в среде, имитирующей естественное окружение развивающегося мозга. Мозговой органоид получается размером с горошину.

Эмбриологи из Университетской клиники Дюссельдорфа смогли вырастить не только модель человеческого мозга, но и глазные пузыри, то есть зачатки глаз. Те стали развиваться сами по себе с 30 дня и приняли окончательную форму через два месяца.

Кроме того, в полученных глазных пузырях обнаружились клетки эпителия роговицы и пигментный эпителий сетчатки, а еще они генерировали нервный импульс.

Клетки этих глазных пузырей реагировали на свет посредством электрической активности: чем больше света, тем больше отклик.

Подобные выращенные пузыри могут помочь, к примеру, в изучении наследственных заболеваний глаз или тестировании лекарств.

В будущем ученым предстоит поработать над продлением времени жизни получившихся мозговых органоидов, чтобы их можно было использовать в исследованиях.

фото: Gabriel et al / Cell Stem Cell, 2021

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