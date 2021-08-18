Зыгарь: Лукашенко – роковая фигура для России

Зыгарь: Лукашенко – роковая фигура для России8
- 18.08.2021, 18:24
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Таракан совершил преступление больших масштабов.
В интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону российский журналист и писатель Михаил Зыгарь назвал "страшным человеком" узурпатора Александра Лукашенко.
"Страшный человек. Вообще это, может быть, не самая, но довольно роковая фигура для России. Я не оговорился. Для России. В первую очередь мои мысли, мои симпатии, мои страхи, конечно же, находятся сейчас рядом с теми людьми, которые сидят в белорусских тюрьмах и СИЗО. И это ужасно", – сказал Зыгарь.
По его словам, происходящее в Беларуси – "кошмар" и "ад".
"Но последствия того, что устроил Лукашенко, выходят далеко за границы Беларуси. Это, конечно же, преступление больших масштабов и далеко идущих последствий", – считает российский журналист.
Гордон спросил его мнение, "поглотит" ли президент РФ Владимир Путин Лукашенко и Беларусь.
"Я думаю, что этого не будет никогда", – ответил Зыгарь.