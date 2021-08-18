Польша построит забор на границе с Беларусью из-за нелегалов 4 18.08.2021, 18:40

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Соседи Беларуси отгораживаются из-за завезенных Лукашенко мигрантов.

Министерство внутренних дел Польши приняло решение построить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Также в стране введут более жесткие правила в отношении мигрантов из-за наплыва нелегалов.

Об этом сообщает RMF24.

В частности, власти планируют расширить забор из колючей проволоки на границе в Подляшском воеводстве на 150 км. До сих пор его длина составляла 100 км.

Также охрану госграницы намерены усилить военными, в дополнение к тысяче тех, которые уже оказывают поддержку пограничникам. Также планируется отправить около 50 правоохранителей для помощи Литве.

Кроме того, Совет министров Польши одобрил проект изменений в закон о миграции и убежище. Изменения в документ предусматривают, что если мигранта поймали на нелегальном пересечении границы, его дальнейшую судьбу будут решать по ускоренной процедуре, а обжаловать решение об отказе в приюте можно будет только за рубежом.

При этом, если человек хочет подать заявку об убежище, власти страны не будут рассматривать просьбу, если мигрант нелегально пересек границу или прибыл из страны, которая не считается опасной - в том числе Беларуси, России или Украины.

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