В Минске к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего дипломата 6 18.08.2021, 18:54

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фото: «Наша Ніва»

Его обвиняли в измене родине.

В Минске осудили бывшего сотрудника Министерства иностранных дел Александра Соколовского. Экс-дипломата обвиняли по уголовной статье «Измена государству». Процесс был закрытым, сообщает «Наша Ніва».

Издание поговорило со знакомыми Соколовского. По их словам, дело против бывшего дипломата не связано с событиями последнего года в Беларуси.

— Его задержали давно, кажется, еще в 2019 году, — говорит один из знакомых Соколовского, — С того времени Александр находился в СИЗО КГБ, Он знал, что его задержат, но про детали дела не распространялся. Известно только, что это связано с каким-то проступком 10 или 12-летней давности, который он совершил, когда работал консулом в Литве.

Бывшие коллеги Соколовского рассказали, что он занимал разные должности в МИДе, как за границей, так и в Беларуси. Ничем особенным не выделялся, был осторожным, имел сдержанно-либеральные взгляды.

Дело рассматривалось в Верховном суде. Александра Соколовского приговорили к 10 годам лишения свободы.

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