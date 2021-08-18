В Минске к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего дипломата

В Минске к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего дипломата6
- 18.08.2021, 18:54
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Его обвиняли в измене родине.
В Минске осудили бывшего сотрудника Министерства иностранных дел Александра Соколовского. Экс-дипломата обвиняли по уголовной статье «Измена государству». Процесс был закрытым, сообщает «Наша Ніва».
Издание поговорило со знакомыми Соколовского. По их словам, дело против бывшего дипломата не связано с событиями последнего года в Беларуси.
— Его задержали давно, кажется, еще в 2019 году, — говорит один из знакомых Соколовского, — С того времени Александр находился в СИЗО КГБ, Он знал, что его задержат, но про детали дела не распространялся. Известно только, что это связано с каким-то проступком 10 или 12-летней давности, который он совершил, когда работал консулом в Литве.
Бывшие коллеги Соколовского рассказали, что он занимал разные должности в МИДе, как за границей, так и в Беларуси. Ничем особенным не выделялся, был осторожным, имел сдержанно-либеральные взгляды.
Дело рассматривалось в Верховном суде. Александра Соколовского приговорили к 10 годам лишения свободы.