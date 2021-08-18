Рейтинг одобрения деятельности Байдена впервые опустился ниже 50 процентов 11 18.08.2021, 19:02

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ДЖО БАЙДЕН

Опубликованы результаты опроса.

Менее половины американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена, показывают данные издания FiveThirtyEight, анализирующего результаты сразу нескольких социологических опросов.

Согласно результатам, положительно работу Байдена на посту главы Белого дома оценивают в среднем 49,3% респондентов опросов. Еще 44,2% американцев ответили, что не одобряют его деятельность. Остальные не определились с ответом.

Это впервые, когда с момента инаугурации Байдена его рейтинг упал ниже 50%.

Американские СМИ пишут, что рейтинг Байдена снизился на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом.

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