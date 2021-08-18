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Протесты против талибов из-за афганского флага распространились за пределы города Джелалабад

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  • 18.08.2021, 19:06
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Протесты против талибов из-за афганского флага распространились за пределы города Джелалабад
фото: reuters

Афганцы протестуют против замены государственного флага на знамя талибов.

Протесты против движения "Талибан", захватившего почти всю территорию Афганистана, который начались в городе Джелалабад (провинция Нангархар) распространились и на другие территории.

Об этом сообщил 18 августа канал Al Jazeera, ссылаясь на своего корреспондента Роба Макбрайда в Афганистане.

По данным Макбрайда, сотни протестующих из-за флага вышли на улицы в провинции Хост.

Бывший главный ведущий политических шоу афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад сообщал сегодня, что в Нангахаре сотни людей подняли флаг Афганистана, призывая талибов уважать и не менять его. Талибы открыли огонь по протестующим.

В Джелалабаде как минимум три человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы во время протеста против снятия флага Афганистана талибами, рассказал он, отметив, что замене государственного флага на флаг талибов сопротивлялась "довольно значительная часть" жителей города.

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