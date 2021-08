Названа необходимая доза витамина C 2 18.08.2021, 19:18

3,244

Выявленная специалистами дозировка более чем в два раза превышает установленную ВОЗ норму.

Исследователи с помощью новых методов анализа пересмотрели результаты исследования, по результатам которого ВОЗ установила нормативы дневного потребления витамина C. Выявленная специалистами дозировка более чем в два раза превышает установленную организацией. Статья ученых опубликована в The American Journal of Clinical Nutrition.

В 1944 году по заказу британского министерства здравоохранения под руководством будущего лауреата Нобелевской премии Ханса Кребса в Шеффилде провели клиническое исследование, целью которого было выяснить минимальный рацион для спасательных шлюпок. В ходе эксперимента испытуемые на протяжении девяти месяцев ели только ту еду, которая доступна в шлюпках, а также принимали витамин С.

Минимальную необходимую дозировку ученые устанавливали по силе шрамов от ран — плохое их заживление является симптомом цинги. Необходимой для сдерживания болезни была названа дозировка в десять миллиграммов в день. Норматив ВОЗ по потреблению витамина С — 45 миллиграммов в день — был установлен, опираясь на результаты исследования.

Ученые из Вашингтонского университета решили с помощью современных статистических методов проверить выводы Кребса, сделанные по мнению ученых, «на глаз». Их анализ данных показывает, что для предотвращения слабого заживления ран необходима ежедневная доза в 95 миллиграмм витамина C — что в два раза больше норматива ВОЗ. Также специалисты выяснили, что восстановление от дефицита витамина занимает больше времени, чем считалось, и требует больших его дозировок — даже 90 миллиграммов в день будет недостаточно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».