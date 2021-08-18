Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси 25 18.08.2021, 19:06

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Ангела Меркель

Канцлер Германии совершит визит в Москву 20 авугста.

Темы Беларуси, Афганистана и Украины будут подняты во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Об этом заявил 18 августа официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

«Речь будет идти четко о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси», – сказал он.

Относительно «Северного потока-2» Зайберт заявил, что для Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина. Берлин будет выступать за это, добавил он.

Также будут обсуждаться ситуация в Афганистане и заключение Алексея Навального.

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