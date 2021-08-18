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Что сейчас происходит на «Белшине»?

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  • 18.08.2021, 19:17
  • 10,646
Что сейчас происходит на «Белшине»?

Санкции работают.

Из-за санкций на ОАО «Белшина» возникла критическая ситуация.

Американская компания «PSG IP Operation Ireland Ltd» прекратила поставки на завод порошка Alkon 9195, который является одним из основных компонентов для приготовления изолирующих составов при производстве шин. В год предприятие закупает 116 тонн данного порошка, передает «Бобруйск Online».

Альтернативные американскому порошку компоненты Белшина не закупила, а остатков, согласно документу, хватало до 11 августа.

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