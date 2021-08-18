Минчанка завела странного питомца и получила 2,5 миллиона лайков в TikTok 3 18.08.2021, 19:39

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Фото: Минск-Новости

Вот кто живет у нее дома.

Необычный питомец живет дома у минчанки Марии Лежневич и регулярно приносит ей лайки в TikTok. Похож он на мультяшного персонажа Лунтика, дракона и существо из фильма ужасов. Странный питомец – аксолотль. Это земноводное, которое умеет дышать и легкими, и жабрами. О том, почему Мария решила завести аксолотля и как ей живется с необычным питомцем, рассказывает Минск-Новости.

Марии Лежневич всегда нравились необычные животные. Какое-то время она раздумывала, выбирая между ежиком и лемуром, а потом увидела видео с аксололем и решила, что это и есть ее питомец. Когда Мария купила аксолотля, она изучила не только особенности его содержания, но и другую информацию о необычном существе. Оказалось, что именно с аксолотля срисованы мультипликационные персонажи Лунтик, дракон Беззубик и некоторые покемоны.

Аксолотль живет в довольно прохладной воде (в жаркие дни Мария охлаждает его аквариум бутылками со льдом), ест рыбное филе, креветок, мидий, червячков, живых рыбок. Не терпит соседства ни с другими аксолотлями, ни с рыбами – одних рыбок он сам съест, другие могут обгрызть его нежные наружные жабры.

Фото: Минск-Новости

Забавного питомца Мария снимает на видео и выкладывает в TikTok. Аксолотль на этой платформе принес ей уже 2,5 миллиона лайков!

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