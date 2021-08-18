«Талибан» назвал форму своего правления в Афганистане 10 18.08.2021, 19:47

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иллюстрационное Фото: afp

Демократии не будет.

Радикальное движение «Талибан» не будет делать из Афганистана демократическое государство. Основу управления страной составят законы шариата.

Об этом сообщает Reuters.

«Никакой демократической системы не будет, потому что она не имеет базы в нашей стране», - заявил агентству представитель «Талибана».

Он добавил, что руководство движения не собирается обсуждать, какой тип политической системы применять в Афганистане. «Потому что она ясна - это закон шариата, и все», - подчеркнул он.

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