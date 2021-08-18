Новое заявление «Киберпартизан» по операции «Жара»16
- 18.08.2021, 20:05
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Режиму нанесен серьезный урон, и это только начало.
«Киберпартизаны» в своем телеграм-канале подвели промежуточные итоги по операции «Жара».
«26 июля мы объявили о начале КО «Жара» и за эти несколько недель нанесли мощный удар по основной подпорке режима - силовым структурам. Мы полностью или частично парализовали целые направления карательной системы. Сейчас режим пребывает в ступоре и не понимает, откуда прилетит очередной удар. При этом нет квалифицированного персонала, способного разрешить ситуацию.
В рамках операции «Жара" нашей целью стали базы данных, сервера, технологическое оборудование карательных органов. В результате парализована/затруднена работа по следующим департаментам/подразделениям:
ГАИ;
АИС-Паспорт;
База «Беспорядки»;
ДООРД - Прослушка, дроны;
Личные дела МВД;
Оплата штрафов;
Камеры скорости и слежки;
По нашей информации из карательных ведомств, обстановка там аховая. Увольнения, кадровые перестановки, «порки» ответственных лиц. Но столбик термометра неумолимо ползет вверх. Вы думаете жарко уже сейчас? Спешим предупредить – это только начало сезона. И дров у нас много», - сообщили «Киберпартизаны».