Вице-премьер Польши: Мы серьезно относимся к миграционному кризису на границе с Беларусью 18.08.2021, 20:38

Польские пограничники и солдаты усилили патрулирование польско-белорусской границы.

Вице-премьер Польши Петр Глиньски уверяет, что правительство серьезно относится к притоку мигрантов в Польшу. Политик сослался на ситуацию на границе с Беларусью, через которую все больше нелегалов пытаются проникнуть в страну, передает «Польскае радыё».

- Как член Правительственной антикризисной группы, я еще раз заверяю вас, что Польша готова к проблеме увеличения миграции, которую целенаправленно поддерживают некоторые страны Восточной Европы. В то же время призываю польскую оппозицию не использовать эту тему в политических целях.

Десятки нелегальных мигрантов уже несколько дней находятся в приграничной зоне между Польшей и Беларусью. Польские службы не разрешают им въезд в Польшу, а белорусская сторона не хочет их забирать.

По неофициальной информации, это группа из пятидесяти человек, в том числе женщины с детьми.

Пограничники и солдаты усилили патрулирование польско-белорусской границы, а на нескольких участках были установлены заграждения.

Нелегальные мигранты попадают в границы Польши и Литвы с помощью белорусских пограничников. Сегодня миграционный кризис на восточной границе Евросоюза обсуждается в Брюсселе во время внеочередной встречи министров внутренних дел ЕС.

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