Вице-премьер Польши: Мы серьезно относимся к миграционному кризису на границе с Беларусью
- 18.08.2021, 20:38
Польские пограничники и солдаты усилили патрулирование польско-белорусской границы.
Вице-премьер Польши Петр Глиньски уверяет, что правительство серьезно относится к притоку мигрантов в Польшу. Политик сослался на ситуацию на границе с Беларусью, через которую все больше нелегалов пытаются проникнуть в страну, передает «Польскае радыё».
- Как член Правительственной антикризисной группы, я еще раз заверяю вас, что Польша готова к проблеме увеличения миграции, которую целенаправленно поддерживают некоторые страны Восточной Европы. В то же время призываю польскую оппозицию не использовать эту тему в политических целях.
Десятки нелегальных мигрантов уже несколько дней находятся в приграничной зоне между Польшей и Беларусью. Польские службы не разрешают им въезд в Польшу, а белорусская сторона не хочет их забирать.
По неофициальной информации, это группа из пятидесяти человек, в том числе женщины с детьми.
Пограничники и солдаты усилили патрулирование польско-белорусской границы, а на нескольких участках были установлены заграждения.
Нелегальные мигранты попадают в границы Польши и Литвы с помощью белорусских пограничников. Сегодня миграционный кризис на восточной границе Евросоюза обсуждается в Брюсселе во время внеочередной встречи министров внутренних дел ЕС.