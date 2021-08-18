В Вильнюсе прошла акция в честь дня рождения Сергея Тихановского 18.08.2021, 20:44

Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Акция прошла с легендарным тапком и лозунгом «Стоп Таракан!»

В Вильнюсе прошла акция в честь дня рождения Сергея Тихановского.

Светлана Тихановская и участники акции поздравили политзаключенного.

«Сегодня день, который ещё два года назад мы каждый год праздновали с Сергеем. Он всегда был хозяином торжества, любил компании, друзей и был заводилой. С ним всегда было легко. У него такая харизма, все любили приходить к нему в гости.

Очень странно проводить праздники без него. Но я очень рада, что, несмотря на то, что его рядом нет, со мной встречает его день рождения столько людей. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что вы не забываете. Через адвоката я передала, что его день рождения празднуют тысячи людей, что его помнят, любят и гордятся им. Сергей стал жертвой этого режима, но дал нам возможность продолжать борьбу», - сказала Светлана Тихановская.

Без легендарного тапка и лозунга «Стоп Таракан», которым Тихановский пользовался во время предвыборной кампании, не обошлось.

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