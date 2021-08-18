Братья Костицыны покинули солигорский «Шахтер» 1 18.08.2021, 20:51

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Хоккеисты играли за «горняков» на Кубке Салея.

Белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский «Шахтер», сообщает «БХ».

Отметим, что хоккеисты играли за «горняков» на Кубке Салея. В активе Костицына-старшего 6 игр и 2 (0+2) набранных очка, а Сергей Костицын заработал 5 (4+1) баллов в 7 встречах.

Где продолжат карьеру братья пока неизвестно.

Добавим, что 36-летний Андрей Костицын и 34-летний Сергей Костицын долгое время выступали в НХЛ и КХЛ. 27 июля 2021 года они подписали контракты с «Шахтером».

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