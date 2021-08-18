Европейские авиакомпании начали продавать билеты в Минск 8 18.08.2021, 21:12

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Запрет полетов над Беларусью скоро отменят?

Некоторые европейские авиакомпании уже продают билеты на полеты в Минск и из Минска, обратило внимание «Радио Свобода». К примеру, на сайте немецкой Lufthansa можно купить билеты на рейс Минск — Франкфурт начиная с 21 сентября, а на рейс Франкфурт — Минск — с 22 сентября. Польская авиакомпания LOT продает билеты Варшава — Минск и Минск — Варшава на октябрь.

«Радио Свобода» обратилось к авиакомпаниям с вопросом, значит ли это, что в эти даты уже не будет действовать запрет Европейского Союза на полеты в Беларусь.

Представители LOT ответили, что сейчас у них запланировано «зимнее расписание полетов», в котором есть рейсы в Минск. «Однако вероятность дальнейшего прекращения полетов будет определяться действующими ограничениями. В таком случае пассажиры будут иметь возможность вернуть билеты без дополнительных выплат за резервацию».

Представители компании Lufthansa дали такой ответ: «Все авиалинии Lufthansa Group избегают белорусского воздушного пространства с конца мая 2021 года и используют альтернативные маршруты полетов. Lufthansa также приостановила рейс Франкфурт — Минск. Мы в тесном взаимодействии с немецкими и европейскими властями в этой связи. Делая это, мы постоянно следим за последними событиями и постепенно приспосабливаем расписание наших полетов соответствующим образом».

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