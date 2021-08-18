закрыть
18 августа 2021, среда, 21:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден и Меркель обсудили Афганистан впервые после падения Кабула

  • 18.08.2021, 21:30
Байден и Меркель обсудили Афганистан впервые после падения Кабула
фото: dw

Лидеры США и Германии говорили об эвакуации беженцев из Афганистана.

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуации в Афганистане впервые после захвата Кабула боевиками исламистской группировки «Талибан».

О результатах телефонного разговора сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт в Twitter вечером в среду, 18 августа.

Ключевой темой беседы лидеров США и Германии стали афганские беженцы и эвакуация из захваченной талибами страны людей, которые сотрудничали с администрацией Ашрафа Гани и западными союзниками.

Собеседники согласились с необходимостью эвакуировать из Афганистана «как можно больше нуждающихся в этом», а также договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между американскими и немецкими военными в аэропорту Кабула.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время пришло
Время пришло Андрей Санников
Пора менять лысую резину
Пора менять лысую резину Телеграм-канал БОР
Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип