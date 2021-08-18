Байден и Меркель обсудили Афганистан впервые после падения Кабула 18.08.2021, 21:30

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Лидеры США и Германии говорили об эвакуации беженцев из Афганистана.

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуации в Афганистане впервые после захвата Кабула боевиками исламистской группировки «Талибан».

О результатах телефонного разговора сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт в Twitter вечером в среду, 18 августа.

Ключевой темой беседы лидеров США и Германии стали афганские беженцы и эвакуация из захваченной талибами страны людей, которые сотрудничали с администрацией Ашрафа Гани и западными союзниками.

Собеседники согласились с необходимостью эвакуировать из Афганистана «как можно больше нуждающихся в этом», а также договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между американскими и немецкими военными в аэропорту Кабула.

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