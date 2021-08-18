Работник птицефабрики рассказал всю правду о «процветающем колхозе»2
- 18.08.2021, 21:34
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Видеофакт.
Вот так электорат крепкого хозяйственника разочаровывается в его пустых обещаниях. Год назад работник птицефабрики «Красноармейская» (Кореличский р-н) голосовал за него на выборах, но происходящее на предприятии в корне изменило его точку зрения. Поводов для агрофюрерской гордости в колхозах он не видит — они развалены и разграблены, передает «Беларусь головного мозга».
Чиновникам плевать на рабочих, гос-ву тоже до них нет дела. Вот так от бессилия простой человек готов оказаться даже в тюрьме. Он понимает, что у его слов могут быть последствия, но молчать о происходящем в стране больше не может.