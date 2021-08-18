ЕС окажет Литве поддержку в укреплении безопасности на границе с Беларусью
- 18.08.2021, 21:43
Глава Европейского парламента обвинил Лукашенко в эксплуатации мигрантов.
Глава Европейского парламента Давид Сассоли в ходе визита в Вильнюс пообещал властям Литвы поддержку в укреплении безопасности на литовско-белорусской границе, передает «Радио Польша».
Давид Сассоли подчеркнул, что приехал в Вильнюс, чтобы напомнить, что граница между Литвой и Беларусью – это европейская граница. По его словам, то, что там происходит, говорит о том, насколько агрессивен режим Александра Лукашенко, который эксплуатирует нечастных женщин и мужчин.
«Я видел скандальные фотографии, на которых белорусские служащие толкают этих людей через границу. Это вопрос гуманности, в то же время – это вопрос защиты границы Европейского союза», - сказал Давид Сассоли.
Глава Европарламента заверил, что институты ЕС предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности литовско-белорусской границы.
В пункте пропуска на литовско-белорусской границе в Медниках председатель Европейского парламента также встретился с главами парламентов стран Балтии.