Компания Безоса запустит ракету New Shepard для демонстрации технологии посадки на Луну 18.08.2021, 22:01

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Фото: qz.com

Полет ракеты запланирован на 25 августа.

Следующая миссия компании Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джефу Безосу, продемонстрирует технологии посадки на Луну. Полет ракеты New Shepard запланирован на 25 августа.

Об этом пишет пресс-служба Blue Origin.

Отметим, что это будет второй полет для демонстрации технологий для посадки на Луну, в рамках партнерства NASA с компанией Безоса. Новейшие системы предназначены для помощи астронавтам в определении места для расположения своего космического корабля и регулирования скорости во время его спуска на поверхность естественного спутника Земли.

Возможно, технологии также помогут упростить будущие полеты на Луну. Например, во время миссии "Аполлон", корабль не мог приземлиться в отдельных участках из-за разнообразного ландшафта вблизи кратеров.

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