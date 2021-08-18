СКА победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов благодаря шайбе белорусского хоккеиста 18.08.2021, 22:07

Фото: ТАСС

Автором решающей шайбы стал Степан Фальковский.

СКА в овертайме победил "Ак Барс" на Кубке чемпионов со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал белорусский защитник Степан Фальковский, передает pressball.by.

"Ак Барс" (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: Ожиганов — 3 (бол., Бурдасов, Марченко), 7:26 — 0:1. Галимов — 1 (Хенкель, Кэмпфер), 17:01 — 1:1. Вей — 1 (бол., Бурдасов), 48:32 — 1:2. Янчевский — 1 (Рукавишников, Воронков), 53:07 — 2:2. Фальковский — 1 (бол., Марченко, Вей), 61:01 — 2:3.

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