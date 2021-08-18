Гани выступил с обращением впервые после побега из Афганистана 8 18.08.2021, 22:28

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Ашраф Гани

Он пообещал вернуться в Афганистан.

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики.

«Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития», — сказал он в видеообращении (цитата по Al Jazeera).

По словам Гани, уехать из страны его вынудила охрана. Он добавил, что покинул Афганистан, оставив большую часть своего имущества, в частности ценные книги, и «конфиденциальные документы».

Гани также назвал лживыми и «совершенно безосновательными» обвинения в том, что он уехал из страны, взяв с собой крупную сумму денег. «Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — сказал он (цитата по ТАСС).

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