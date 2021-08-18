Гани выступил с обращением впервые после побега из Афганистана

Гани выступил с обращением впервые после побега из Афганистана8
- 18.08.2021, 22:28
- 4,368
Он пообещал вернуться в Афганистан.
Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики.
«Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития», — сказал он в видеообращении (цитата по Al Jazeera).
По словам Гани, уехать из страны его вынудила охрана. Он добавил, что покинул Афганистан, оставив большую часть своего имущества, в частности ценные книги, и «конфиденциальные документы».
Гани также назвал лживыми и «совершенно безосновательными» обвинения в том, что он уехал из страны, взяв с собой крупную сумму денег. «Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — сказал он (цитата по ТАСС).