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Главы МВД стран ЕС обещают отреагировать на использование режимом Лукашенко мигрантов

  • 18.08.2021, 22:41
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Главы МВД стран ЕС обещают отреагировать на использование режимом Лукашенко мигрантов

Евросоюз намерен решительно защищать свои внешние границы, препятствуя белорусскому режиму.

Евросоюз намерен решительно защищать свои внешние границы, препятствуя режиму Лукашенко, действия которого он расценивает как агрессивные, говорится в заявлении словенского председательства Совета ЕС по итогу видеосовещания министров внутренних дел стран союза.

"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры, чтобы эффективно защищать все внешние границы ЕС, противодействуя агрессии Беларуси, борясь против незаконных переходов (границ) и также укрепляя потенциал государств-членов с целью обеспечения достойных условий для просителей убежища и возвращения лиц, которые не имеют права оставаться (в Евросоюзе), при полном соблюдении их основных прав", - сказано в документе.

В нем отмечается, что "председательство (Совета ЕС) и государства-члены еще раз решительно осуждают и отвергают использование Беларусью миграционного давления, ее причастность к организации незаконных переходов границы в Литву, а также в Польшу и Латвию, и ее попытки использовать людей в политических целях".

"Такое агрессивное поведение, которое проявляется как повторяющаяся практика со стороны различных третьих стран, недопустимо и представляет собой прямое нападение, направленное на дестабилизацию и оказание давления на ЕС", - констатирует словенское председательство.

В ЕС считают, что Европейскому союзу потребуется "продолжить рассмотрение своей реакции на эти ситуации, чтобы повысить ее эффективность и сдержать любые будущие попытки использовать подобным образом незаконную миграцию".

В ходе видеоконференции, проходившей в рамках механизма политического реагирования на кризисные ситуации председательство Совета ЕС и государства-члены выразили солидарность с затронутыми этой проблемой странами союза - Латвией, Литвой и Польшей.

"Текущая ситуация вызывает озабоченность и требует постоянной бдительности и безотлагательных скоординированных действий, чтобы предотвратить дальнейшие незаконные переходы", - заявляют в Евросоюзе.

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