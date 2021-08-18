Главы МВД стран ЕС обещают отреагировать на использование режимом Лукашенко мигрантов 18.08.2021, 22:41

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Евросоюз намерен решительно защищать свои внешние границы, препятствуя белорусскому режиму.

Евросоюз намерен решительно защищать свои внешние границы, препятствуя режиму Лукашенко, действия которого он расценивает как агрессивные, говорится в заявлении словенского председательства Совета ЕС по итогу видеосовещания министров внутренних дел стран союза.

"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры, чтобы эффективно защищать все внешние границы ЕС, противодействуя агрессии Беларуси, борясь против незаконных переходов (границ) и также укрепляя потенциал государств-членов с целью обеспечения достойных условий для просителей убежища и возвращения лиц, которые не имеют права оставаться (в Евросоюзе), при полном соблюдении их основных прав", - сказано в документе.

В нем отмечается, что "председательство (Совета ЕС) и государства-члены еще раз решительно осуждают и отвергают использование Беларусью миграционного давления, ее причастность к организации незаконных переходов границы в Литву, а также в Польшу и Латвию, и ее попытки использовать людей в политических целях".

"Такое агрессивное поведение, которое проявляется как повторяющаяся практика со стороны различных третьих стран, недопустимо и представляет собой прямое нападение, направленное на дестабилизацию и оказание давления на ЕС", - констатирует словенское председательство.

В ЕС считают, что Европейскому союзу потребуется "продолжить рассмотрение своей реакции на эти ситуации, чтобы повысить ее эффективность и сдержать любые будущие попытки использовать подобным образом незаконную миграцию".

В ходе видеоконференции, проходившей в рамках механизма политического реагирования на кризисные ситуации председательство Совета ЕС и государства-члены выразили солидарность с затронутыми этой проблемой странами союза - Латвией, Литвой и Польшей.

"Текущая ситуация вызывает озабоченность и требует постоянной бдительности и безотлагательных скоординированных действий, чтобы предотвратить дальнейшие незаконные переходы", - заявляют в Евросоюзе.

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