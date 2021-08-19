Военный истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области РФ
- 19.08.2021, 7:34
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Летчик погиб.
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.
Летчик погиб.
"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.
Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ.