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Военный истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области РФ

  • 19.08.2021, 7:34
  • 8,502
Военный истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области РФ
иллюстрационное фото

Летчик погиб.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Летчик погиб.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ.

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