«Лучшие люди Беларуси сегодня ждут от нас действий» 19.08.2021, 7:51

2,322

Сергей Тихановский

Фото: EPA

Наша задача — уничтожить этот режим.

«Серей Тихановский — человек, разбудивший Беларусь. Я помню слова Сергея перед тем, как его схватила незаконная власть, эти слова должен помнить каждый белорус», — приводит слова одного из участников минских протестных чатов телеграм-канал «Баста!».

«Пожалуйста! Я вас прошу! Когда вы увидите - а вы это увидите, что выборы нечестные - просто за свой голос боритесь! Не сидите дома на кухнях. «Что ты сделаешь он все равно себя изберет». Сделайте 5, 10% того, что сделал я! И поверьте — все изменится! Даже если меня закроют — Вы делайте! Это страна не только моя, она еще и Ваша», — просил белорусов Сергей Тихановский.

Друзья, я хочу задать вам вопрос, а вы задайте вопрос своей совести. Сколько мы будем еще терпеть? Беларусь сегодня живет в перевернутом мире, в котором добро — это зло, черное — это белое, а правда — это ложь.

Давайте вспомним тысячи репрессированных. Каждый должен задать вопрос, как им там, ждут ли они от нас решительных действий? Как мы можем жить, дышать, и забыть об этих мужественных людях?

Сергей - без преувеличения национальный герой Беларуси. Человек, разбудивший страну тем, что пришел к простым белорусам и спросил: "А как вам тут живется на самом деле?".

Наша задача, друзья, уничтожить этот режим раз и навсегда. Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из тысяч узников совести.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.