Ученые обнаружили гигантскую «печку» под Антарктидой 2 19.08.2021, 8:35

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Фото: NASA

Из-за этого скорость таяния ледника Туэйтса год от года нарастает.

Ученые выяснили, почему один из крупнейших ледников Антарктиды, ледник Туэйтса, тает с аномально высокой скоростью. Немецкие и британские геофизики обнаружили под ним зону подъема геотермального тепла. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде известен высокой скоростью движения в сторону океана. В настоящее время его таяние дает примерно четыре процента глобального повышения уровня моря — больше, чем любого другого ледника Земли. И эта цифра, по мнению ученых, будет только увеличиваться, так как скорость таяния ледника Туэйтса год от года нарастает.

До недавнего времени эксперты объясняли это глобальным изменением климата и тем, что ледник во многих местах опирается на морское дно и поэтому контактирует с теплыми водными массами. Однако авторы исследования, геофизики из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца Института Альфреда Вегенера в Германии и Британской антарктической службы, доказали, что решающую роль играет другой фактор.

На основе данных аэромагнитных наблюдений ученые составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под льдами ледника Туэйтса зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла. По мнению авторов, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде.

В отличие от Восточной Антарктиды, сложенной большим массивом суши, где толщина земной коры достигает 40 километров, Западная Антарктида — это молодой в геологическом отношении регион, состоящий из нескольких небольших и относительно тонких блоков земной коры, которые отделены друг от друга системами разломов и траншей — рифтовыми зонами. Во многих из таких траншей толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, и в результате большая часть суши находится на один-два километра ниже уровня моря.

"Наши измерения показывают, что под ледником Туэйтса, там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр. Это соответствует значениям, зарегистрированным в районах Рейнского грабена и Восточно-Африканской рифтовой долины", — приводятся в пресс-релизе Института Альфреда Вегенера слова первого автора статьи геофизика Рикарды Дзиадек (Ricarda Dziadek).

С другой стороны, существование долгосрочных рифтовых траншей под Западной Антарктидой заставляет исследователей предполагать, что повышенный геотермальный поток здесь существует уже несколько миллионов лет. Скорость же таяния ледника определяется в первую очередь температурой в его основании.

"Температура на нижней поверхности ледника зависит от нескольких факторов, например от того, сложено основание плотными твердыми породами или водонасыщенными отложениями, — отмечает еще один автор исследования, доктор Карстен Голь (Karsten Gohl) из Института Альфреда Вегенера. — Вода очень эффективно проводит восходящее тепло, но она также может отводить тепловую энергию до того, как тепловой поток достигнет дна ледника".

Чтобы окончательно определиться с решающей причиной аномального нагрева ледника Туэйтса, исследователи планируют в ближайшем будущем произвести бурение с отбором образцов керна из ложа ледника и проведением точечных измерений теплового потока.

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