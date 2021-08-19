Как белорусы экономят на покупках 19.08.2021, 8:37

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фото: wsjournal.ru

В стране падают продажи непродовольственных товаров.

Розничные продажи в январе-июле показали незначительный рост — на 0,4% к аналогичному периоду 2020-го, следует из данных Белстата. При этом продажи непродовольственных товаров по-прежнему находятся в минусе, их белорусы покупают меньше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, на внутренний спрос продолжают влиять замедление роста доходов населения и удорожание кредитов. Этому способствует также разогнавшаяся годовая инфляция, пишет zerkalo.io.

Розничный товарооборот в январе-июле составил 33,2 миллиарда рублей. Это на 0,4% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом продажи непродовольственных товаров упали за этот период на 0,5%, а пищевых продуктов, напитков и табака — выросли на 1,3%. Розничный товарооборот по непродовольственным товарам находится в минусе с начала этого года. По продовольствию этот показатель был отрицательным в январе-феврале и январе-марте, после этого наметился рост.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-июле составил 16,7 рубля против 15,1 рубля за аналогичный период 2020-го.

Проблемы с товарооборотом наблюдаются на фоне разогнавшейся инфляции. В июле прирост цен в годовом выражении составил до 9,8% (месяцем ранее — 9,9%).

Напомним, в начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

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