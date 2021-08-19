«Я уехал в одной рубашке»: бежавший из Афганистана президент Гани обратился к нации 2 19.08.2021, 9:26

1,112

Ашраф Гани

Политик заверил, что вернется в страну в ближайшем будущем.

Бежавший из Афганистана перед самым взятием талибами Кабула президент Ашраф Гани находится в ОАЭ. Об этом стало известно накануне. Он также выступил с видеообращением в котором заявил, что его отъезд был вынужденной мерой, сообщает euronews.com.

Гани заявил в среду, что покинул Кабул, чтобы предотвратить кровопролитие.

— Если бы я остался в Кабуле, то стал бы свидетелем кровопролития, — заявил он в видеообращении, отметив, что на отъезде настояла его охрана.

Гани заявил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Он назвал ложью сообщения о том, что выехал из Афганистана с большой суммой денег.

— Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке, — заявил Гани.

Он также заявил, что не считает себя предателем родины и заверил, что вернется в страну «в ближайшем будущем».

— Я очень надеюсь, что война в Афганистане закончится. Наши вооруженные силы не несут ответственность за этот провал, она полностью лежит на политиках, — добавил он.

Боевики движения «Талибан» вошли в Кабул 15 августа. В этот же день президент страны заявил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

По данным агентства Associated Press, Гани улетел из Кабула с узким кругом доверенных лиц. Он не предупредил об этом других политических лидеров, которые в тот день вели переговоры с «Талибаном» о передаче власти в стране.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе во вторник заявил, что Гани похитил из казны 169 млн долларов и что его побег является «предательством государства и нации».

В Госдепартаменте США заявили, что больше не считают бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани существенной политической фигурой в этой стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».