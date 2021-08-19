Кристина Тимановская заявила о намерении выступать за сборную Польши 19.08.2021, 9:49

Кристина Тимановская

Фото: Reuters

При этом спортсменка сохранит белорусское гражданство.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что решила остаться в Польше и будет пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за польскую сборную.

Об этом она сказала в интервью телеканалу РБК.

«Мы сейчас будем пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства - это карантин, который обычно длится три года, но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация вокруг меня, что это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши», - заявила спортсменка.

При этом Кристина Тимановская не будет менять национальное гражданство.

«Менять (национальное гражданство — ред.) я точно не планирую, я оставлю белорусское гражданство. А если будет возможность получить второе, то мы его получим, чтобы мы могли спокойно жить в Европе не по визе. Гражданство намного упрощает жизнь, и даже вопросы, связанные с медициной, будут намного более доступны. Но от белорусского гражданства я ни в коем случае не собираюсь отказываться. Я белоруска, я родилась в Беларуси, и это моя родина», — заявила спортсменка.

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