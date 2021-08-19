Самолеты из Европы опять полетят в Беларусь? 2 19.08.2021, 10:02

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Фото: onliner.by

Эксперты прокомментировали ситуацию.

По информации «Филина», полученной сразу из нескольких независимых друг от друга источников, в настоящее время в Евросоюзе на политическом уровне активно обсуждается возможность возобновления авиасообщения между Беларусью и странами ЕС, прекращенного после вынужденной посадки рейса Ryanair Афины — Вильнюс в Минске. Достаточно высока вероятность, что это случится уже в первой половине осени.

Пока дискуссии на этот счет продолжаются. Мы, в свою очередь, разбираем с экспертами последствия и перспективы «воздушных санкций»: достигнуты ли цели, которые ставились перед авиаблокадой Беларуси; какое развитие событий они видят наиболее вероятным?

Политический обозреватель Валерий Карбалевич говорит о том, что главной целью было наказать виноватого, а не исправить его.

— Я не думаю, что вообще ставились какие-то задачи, чтобы получить конкретный результат, — сказал «Филину» аналитик. — Тут работает другая логика. Произошло конкретное правонарушение, и оно должно быть наказано. Не обязательно нарушитель должен исправиться.

Это логика как с тюремным заключением, не обязательно же цель исправить, главное — наказание. Причем, наказание демонстративное, чтобы видели и другие лидеры, похожие на белорусского. Функция международного сообщества исполнена.

Похожее мнение имеет и экс-секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов:

— Цели были простыми: показать, что авиапиратство недопустимо и это должно быть наказано. Как должны быть наказаны компании, которые на этом зарабатывают, имею в виду «Белавиа». Нельзя говорить, что все цели достигнуты. Но цель наказать, что никто не останется без наказания — достигнута.

Все эксперты склонны считать, что в ближайшее время ждать возобновления рейсов в Минск не приходится.

— Запрет полетов в Беларусь и над Беларусью является составной частью общеевропейских санкций. Они будут сохраняться до того момента, пока существует режим Лукашенко. Это все надолго, по крайней мере, быстрой отмены ждать не приходится, — уверен Валерий Карбалевич.

— Не будут летать, — категоричен в беседе с «Филином» Анатолий Котов. — Польский Lot уже объяснил, почему на их сайте можно купить билеты в Минск. Дело в том, когда вводилась блокада на полеты, то следующим сроком технически был октябрь. Пока в Беларуси ничего не изменится, то белорусское небо будет чистым. Тем более, что в сентябре должны быть опубликованы официальные данные международного расследования по инциденту с Raynair, ничего хорошего белорусской стороне ждать не приходится.

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