В Китае фермер обнаружил яйцо с эмбрионом возрастом 90 миллионов лет 2 19.08.2021, 10:23

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Эмбрион принадлежит животному, которое жило еще во время существования динозавров.

На территории современного Китая нашли достаточно большую кладку яиц, которая принадлежала гигантской черепахе. При этом сделана она была практически 90 миллионов лет назад.

Одно из яиц по непонятным причинам не успело вылупиться и осталось на протяжении всего этого времени нетронутым. Эмбрион в нем отлично сохранился, что очень обрадовало ученых. Об этом сообщает Live Science (перевод - «Новости планеты»).

Нашел древнее яйцо фермер и передал в местный университет. Эксперты провели анализ и идентифицировали, что эмбрион принадлежит черепахе, которая жила еще во время существования динозавров. Благодаря этому образцу, специалисты смогут больше узнать о наземных черепах вида Yuchelys nanyangensis, которые были уничтожены падением астероида около 66 миллионов лет назад.

Исследователи отметили, что несмотря на то, что яичная скорлупа достаточно толстая и прочная, но она пропускала достаточное количество воды. Сама кладка располагалась достаточно глубоко под землей во влажной среде и это позволило яйцу отлично сохраниться и не высохнуть за миллионы лет.

Черепахи вели определенный образ жизни, имели яйца с толстой скорлупой и гнездовались под землей. Это помогало им успешно выживать на протяжении долгого времени, но когда климат стал более прохладным, они не смогли быстро адаптироваться к новым изменениям.

Это и стало одной из причин исчезновения вида в конце мелового периода. Об этом рассказала Дарда Зеленицки, которая занималась исследованием обнаруженного в Китае эмбриона.

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