Патрушев оценил предпосылки для ввода российского контингента в Афганистан 4 19.08.2021, 10:42

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Николай Патрушев

Фото: scrf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности РФ рассказал о планах Москвы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил вероятность ввода российского военного контингента в Афганистан. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

Патрушев, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ввода российских войск в Афганистан по аналогии с Сирией, отметил отсутствие предпосылок для подобного развития событий. Он подчеркнул, что Москва на данном направлении будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, а также искать пути налаживания диалога в стране совместно с партнерами и мирного урегулирования существующих конфликтов. Для этих целей осуществляет свою деятельность «московский формат», рассказал секретарь Совета безопасности.

Он подчеркнул, что Россия готова налаживать диалог с теми силами, которые будут «опираться на волю афганского народа».

, следовать его чаяниями и работать над превращением Афганистана в благополучное государство. Москва заинтересована в мирном едином Афганистане, с территории которого не будут исходить угрозы другим странам региона, резюмировал он.

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